سلوفينيا توقف التطعيم بلقاح أسترازينيكا لمن هم دون سن الستين

تريد سلوفينيا الآن وقف التطعيم لمن هم دون سن الستين بلقاح أسترازينيكا المضاد لمرض كوفيد-19.

وقال رئيس اللجنة الاستشارية لوزارة الصحة، بويانا بيوفيتش، لتليفزيون "بي أو بي" إنهم يريدون الانتظار ورؤية ما إذا كانت التحقيقات ستظهر علاقة سببية بين لقاح أسترازينيكا وجلطات دموية تحدث في بعض الحالات على مستوى العالم بعد تعاطي اللقاح.

واعتبارا من الأسبوع المقبل، ستستهدف حملة التطعيم الفئة العمرية لمن هم فوق سن الستين. وفي السابق، كان الدور لأولئك الذين تتجاوز أعمارهم سن الرابعة والستين، وكذلك المرضى من أصحاب المخاطر العالية، وأطقم الموظفين في الفئات أكثر عرضة للإصابة بالمرض من كل الأعمار.

وفي المجمل، تلقى 4ر13% من سكان سلوفينيا بالفعل الجرعة الأولى من اللقاح، و5ر6% الجرعة الثانية.

وارتفع معدل الإصابات الجديدة بفيروس كورونا بشكل طفيف إلى 97ر590 حالة لكل 100 ألف شخص خلال الأيام الأربعة عشر يوما الماضية.