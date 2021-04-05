مالیزیا تستأنف استخدام لقاح أسترازینیكا المضاد فيروس كورونا

قال المدیر العام للصحة الماليزية الدكتور نور ھشام عبدالله إن مالیزیا سوف تستأنف استخدام لقاح مضاد لفیروس كورونا المستجد، مؤكدا أن الحوادث المترتبة على استخدامه تعد نادرة منعزلة، وبناء على ذلك، فإن الفوائد تفوق المخاطر.

ونقلت وكالة الانباء الماليزية اليوم الاثنين عن عبدالله قوله، إن بلاده ستواصل استخدام اللقاح، لعدم وجود أي أسباب في إیقافه إلا أنه أشار الى أن مالیزیا بحاجة إلى أن تكون أكثر حذرا بشأن استخدامه بسبب حدوث جلطات الدم والوفیات نتیجة من استخدامه في عدة دول.

جدیر بالذكر أن الوزیر المنسق لبرنامج تطعیم كوفید-19 الماليزي خیري جمال الدین قال إن الحكومة قد أعدت عدة خطط احتیاطیة إذا تم تأجیل استخدام لقاح "أسترازینیكا" وسیتم اتخاذ تلك الخطط إذا اكتشف أنه غیر مناسب للاستخدام في ھذه البلاد.