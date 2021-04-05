خالد بيومي ينتهي من تصوير كليب بالخير هليت بمناسبة رمضان

انتهى الفنان خالد بيومي نقيب الموسيقيين بالشرقية، من تسجيل أغنية جديدة بعنوان "بالخير هليت"، بمناسبة قرب شهر رمضان المبارك.

ومن المنتظر أن يتم عرض الأغنية على القنوات الفضائية والسوشيال ميديا خلال الأيام القليلة المقبلة، والأغنية من كلمات وألحان الدكتور نشأت سامي، وتوزيع الفنان أحمد إبراهيم، ومونتاج محمود فتحي، وإخراج محمد يوسف، والإشراف العام أحمد الجوهري.

واعتمدت فكرة تصوير الكليب "على البساطة" في أجواء روحانية ريفية وتم تصويره في إحدي قري محافظة الشرقية، واستعان المخرج بأطفال القريه وكبري العائلات في التصوير مما أضفى على الكليب جو من البهجة والسرور، إذ تفاعل الأهالي والأطفال مع الأغنية دون تكلف وهو ما انعكس على صورة الكليب.

وتقول كلمات الأغنية:

بالخير هليت ولحدنا جيت

يا هلال بيزوق أجمل بيت

يا شموع بتقيد وصيامك عيد

يا شهر كريم صومته وصليت

هليت بالفرحة على ولادنا

والكل اتهنا بأيامك

وصلاة المغرب والمدنة

وجمال الفجر مع صيامك

وهلالك جمع حبيبنا

ويا فرحة أهله وأولاده

وفي آخر أيامك عيدنا

ويا رب نكون من عواده