محافظ أسيوط يفتتح وحدة علاج أورام الثدي في المستشفى العام

افتتح اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، وحدة علاج أورام الثدي بمستشفى أسيوط العام "الشاملة"، اليوم الأحد، والتي تعد أول وحدة على مستوى مستشفيات الصحة في المحافظة، يتم إنشاؤها بالتعاون وتحت إشراف أساتذة وأطباء جامعة أسيوط، وتقدم خدماتها بالمجان، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة واكتشاف وعلاج أورام الثدي.

بدأ الافتتاح بتفقد أقسام الوحدة، التي بدأ تطويرها منذ أكثر من عام، وتضم قسم الفحص والمسح الإشعاعي، معمل الباثولجي وقسم الحقن الكيماوي.

وأعلن محافظ أسيوط، دعمه الكامل لتنفيذ مبادرات الرئاسة، وخاصة المبادرات الصحية، وتذليل العقبات لنشر المبادرة وتحقيق أقصى استفادة منها، بالإضافة إلى دعمه لاحتياجات تطوير وحدة أورام الثدي، وتزويدها بأحدث الأجهزة الطبية، ورفع كفاءة المعامل وقسم الجراحة بالمستشفى.

وأشار وكيل وزارة الصحة في أسيوط، إلى أن الوحدة تعمل منذ عام 2019 في فحص وتشخيص أورام الثدي، وحيث تم فحص أكثر من 3 آلاف مريضة بواسطة جهاز "الماموجراف" و"السونار"، واكتشفت العديد من الحالات المبكرة.

كما أجريت أكثر من 200 عملية جراحية متطورة؛ لاستئصال أورام الثدي، لافتًا إلى أنه يجري الآن استحداث وحدة إعطاء الحقن الكيماوي داخل المستشفى؛ لاستكمال الخدمة الصحية، وسيتم تطويره بأجهزة الأشعة والمعامل وتحديثها لتقديم خدمة طبية متميزة متكاملة للمرضى.