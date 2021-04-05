دراسة: نيجيريا ثالث أكبر مستخدم للبيتكوين في العالم

أفادت دراسة لمنصة البيانات (ستاتيستا)،‏ أن نيجيريا تعد الآن من بين الدول الأفريقية الرائدة لمستخدمي العملة الإلكترونية "بيتكوين" جنبًا إلى جنب مع جنوب إفريقيا وكينيا، كاشفة عن أنها أصبحت ثالث أكبر مستخدم للعملات الافتراضية في العالم بعد الولايات المتحدة وروسيا.

وذكرت الدراسة ، وفقا لصحف محلية، أن 4% من معاملات البيتكوين في العالم اليوم مصدرها نيجيريا حيث تم تبادل أكثر من 400 مليون دولار بالعملة المشفرة في هذا البلد في عام 2020.

وأرجعت الدراسة جاذبية البيتكوين المتزايدة بين النيجيريين إلى مجموعة من العوامل على رأسها الانخفاض السريع في العملة الورقية للبلاد (النيرة)، فضلا عن الاعتماد على التحويلات وانتشار المدفوعات الهاتفية.

وأشارت إلى أن النيجيريين يستخدمون غالبا هواتفهم لتحويل الأموال أو للدفع للمتاجر، فضلا عن قيام شركات نيجيرية بإضافة عملات مشفرة إلى خيارات الدفع عبر الهاتف لتمكين السكان من استخدامها في معاملاتهم اليومية.

يشار إلى البنك المركزى النيجيرى دأب على تحذير مستخدمي العملة المشفرة من تقلبها وقام بتجميد حسابات تدوال البيتكوين بتهمة تمويل تدفقات الأموال غير المشروعة أو عمليات الاحتيال على الإنترنت أو غسل الأموال في البلاد.

وتعتمد البيتكوين، مثل العملات الإلكترونية الأخرى، على تكنولوجيا رقمية تعرف باسم "بلوك شين" (أي سلسلة الكتل) وهي قاعدة بيانات رقمية لامركزية تسجل كل معاملة، ويمكن شراء البيتكوين عبر الإنترنت على منصات متخصصة، أو مقابل أي سلعة أو خدمة مع شخص يمتلكها بالفعل، كما يمكن إجراء المعاملة من الهاتف الذكي إلى الهاتف الذكي.