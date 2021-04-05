قافلة سكانية بقرية سيدي غازى ضمن مبادرة حياة كريمة بكفر الدوار

نظمت اليوم الوحدة المحلية لمركز كفر الدوار برئاسة اللواء مهندس أحمد علي مرزوق، قافلة سكانية بقرية صيدناوي بسيدي غازي، تضمنت تقديم مجموعة من الخدمات لأبناء القرية والقرى المجاورة لها.

وتضمنت القافلة والتي جاءت بالتنسيق مع الوحدة القروية بسيدي غازي برئاسة أسامة منصور، ومن خلال الوحدة السكانية بكفر الدوار- خدمات طبية بالتعاون مع الإدارة الصحية بكفر الدوار، تم الكشف على ١٥٠ حالة بتخصصات "النساء، الأطفال، الأسنان، والباطني"، مع توفير صيدلية لصرف الأدوية لجميع المرضى، بجانب عقد ندوات توعية للمترددات على سيارة تنظيم الأسرة بمعرفة الطاقم الطبي بها.

كما شملت القافلة توعية المواطنين بكيفية مواجهة الكوارث وكذلك عقد امتحان محو أمية "استكتاب" لـ٨٠ دارسا من أبناء القرية بالتنسيق مع فرع هيئة محو الأمية، كما وعد رئيس المدينة بفتح عدة الفصول بالقرية لمحو الأمية.

بالإضافة إلى توفير فرص عمل للشباب بالتنسيق مع منطقة القوى العاملة، وكذلك أنشطة رياضية من خلال إدارة الشباب والرياضة، وتنظيم أنشطة ثقافية وفنية من خلال مكتبة مصر العامة فرع كفر الدوار، وقصر ثقافة كفر الدوار، وتقديم عدد من العضويات المجانية لأطفال القرية بالمكتبة، بجانب تنظيم مسابقة لأجمل لوحة فنية تدل على تنظيم الأسرة، وسرد بعض القصص الفكاهية للأطفال، فضلا عن تنظيم لقاءات توعية وتثقيف في العديد من المجالات، من خلال إدارة الأوقاف، والمنطقة الأزهرية، والصحة، والتضامن الاجتماعي.

وفي إطار توفير الخدمات والاحتياجات لأبناء القرية، تم توفير سيارة لبيع أسطوانات البوتاجاز بسعر المصنع بإشراف من إدارة التموين، وكذلك توزيع ٥٠ كرتونة سلع غذائية "مجانية" على أبناء القرية.

كما شملت القافلة تقديم خدمات بيطرية "كشف، تجريع، وصرف الأدوية بالمجان"، مع توعية المواطنين بضرورة التطعيمات والتحصينات، فيما قام ممثلي شركة المياه بالتوعية بضرورة ترشيد استهلاك المياه.

وقامت الوحدة السكانية كذلك بالتوعية بخطورة المشكلة السكانية وبعض القضايا المرتبطة بها كالزواج المبكر وخطورته على "البنت، الأسرة، والمجتمع".

من جانبه أشاد رئيس المدينة، بالدور الذي قامت به الجهات المشاركة لإنجاح القافلة، مؤكدًا استمرار الفعاليات والقوافل السكانية بقرى المركز، لرفع العبء عن كاهل المواطنين.

شارك في القافلة كلاً من "إدارة الأوقاف، التضامن الاجتماعي، فرع محو الأمية وتعليم الكبار، الإدارة الصحية، الطب البيطري، شركة مياه الشرب، التموين، شركة الكهرباء، الإدارات التعليمية، المنطقة الأزهرية، قصر الثقافة، الشباب والرياضة، مكتبة مصر العامة فرع كفر الدوار، ومنطقة العمل".