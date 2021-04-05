رئيس المجلس الرئاسي الليبي: تأسيس المفوضية العليا للمصالحة الوطنية

أعلن رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، خلال مؤتمر صحفي عقده في طرابلس، اليوم الإثنين، تأسيس المفوضية العليا للمصالحة الوطنية، موضحًا أن المفوضية ستكون "صرحًا لجميع الليبيين وجبر الضرر وتحقيق العدالة فيما بينهم بما يكفله القانون"، حسبما أفادت بوابة الوسط الليبية.

وفي سياق متصل، قال نائب رئيس المجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، إن المجلس لن يترك ملف المتورطين في الجرائم ضد الإنسانية وسيتم إحالة كافة المتورطين للقضاء، مطالبا المواطنين بضرورة "نسيان الماضي".

وتابع اللافي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المنفي، أن العديد من الانتهاكات من قبل المتورطين في الجرائم الإنسانية سجلت، وسيتم معاقبة كل من أذى أي ليبي .

ولفت اللافي إلى تشكيل مفوضية للمصالحة الوطنية، سيكون من المهم اختيار الشخصيات المندرجة فيها، لنجاح عملها، مضيفا أنه "لم نتحدث حتى الآن عن أسماء أي من المرشحين لمنصب رئيسها".

وتابع نائب رئيس المجلس الرئاسي، قائلا إن العمل على تشكيل لجنة فنية واستشارية تعالج المسائل التي قد يختلف عليها أعضاء المفوضية العليا للمصالحة.

واختتم اللافي تصريحاته قائلا: إن "اللجان ستعمل على لقاء المواطنين في مدنهم، وسيكون هناك لجنة لمناقشة وضع النازحين والمهجرين".