اليابان: إرسال الصين أسطولا قرب جزيرة أوكيناوا محاولة لاستعراض قوتها

أعلنت وزارة الدفاع اليابانية رصد حاملة طائرات صينية وخمس سفن حربية أخرى مرافقة لها، من بينها مدمرة تشبه سفن البحرية الأمريكية من فئة إيجيس، في مضيق مياكو بالقرب من جزيرة أوكيناوا اليابانية، وذلك في إشارة من الصين إلى قدراتها المتزايدة على مواجهة القوة العسكرية الأمريكية واليابانية بعيدًا عن شواطئها.

وأشارت الوزارة، اليوم الاثنين، إلى أنه تم رصد حاملة الطائرات لياونينج والخمس سفن الأخرى وهي تبحر جنوبا عبر المياه الدولية في الممر الضيق الذي يفصل بين جزيرة أوكيناوا الرئيسية وجزيرة مياكو، إلا أن هذه السفن لم تدخل المياه اليابانية أو المنطقة المجاورة لها، وفقا لما ذكرته صحيفة "ذا جابان تايمز" اليابانية على موقعها الإلكتروني.

وتم رصد إبحار حاملة الطائرات لياونينج وهي أول حاملة طائرات صينية مع مجموعة السفن لأول مرة في المنطقة منذ قيامها برحلة ذهابا وإيابا عبر المنطقة في أبريل من العام الماضي.

ومن بين السفن الصينية التي تم رصدها كانت مدمرة البحرية الصينية القوية من طراز "055 رينهاي" ذات الصواريخ الموجهة، والتي تم نشرها لأول مرة في يناير من العام الماضي، وهذه المدمرة مزودة بصواريخ إطلاق عمودي ويقول المراقبون إنها قادرة على إطلاق صواريخ كروز بعيدة المدى وكذلك أسلحة مضادة للسفن.

وقال بيان صادر عن هيئة الأركان المشتركة بوزارة الدفاع اليابانية إن السفن الست تم اكتشافها لأول مرة على بعد نحو 470 كيلومترا جنوب غرب جزر دانجو بمحافظة ناجازاكي قبل أن تشق طريقها عبر مضيق مياكو.

وقالت هيئة الأركان المشتركة، في بيان آخر منفصل، إن طائرة نقل عسكرية صينية من طراز "واي-9" قامت أيضا برحلة ذهابا وإيابا فوق المضيق يوم أمس الأحد؛ مما دفع اليابان إلى التدافع بطائرات مقاتلة ردا على ذلك.

وأرسلت الصين حاملة الطائرات لياونينج عبر نقطة الاختناق الاستراتيجية خمس مرات فقط منذ بدء تشغيل الحاملة في عام 2012.