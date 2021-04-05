عازفة الدف تقى علي: بدأنا بروفات حفل موكب المومياوات منذ ديسمبر الماضي

أعربت عازفة الدف تقى علي عبدالحيم، عن سعادتها بردود الأفعال الإيجابية عن أدائها أمس في حفل موكب المومياوات الملكية، قائلة إنها لم تتوقع هذا الحجم الكبير من الإشادة.

وقالت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير» الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأحد، إن تلقت العديد من التعيقات التي تشبهها بأحد النقوش التي توضح فتاة تحمل الدف، الموجودة على جدران المعابد الفرعونية، معربة عن فخرها بوضع صورتها بجوار تلك النقوش الجدارية.

وأضافت أنها درست في معهد الكونسرفتوار، إضافة إلى أنها تكمل دراستها العليا، موضحة أن والدها الراحل علي عبدالرحيم هو من ساعدها على أن تبرز موهبتها بعد أن لاحظ حبها للموسيقى.

وأوضحت أن الأوركسترا بدأت بروفاتها على الحفل منذ شهر ديسمبر الماضي، ثم توقفوا فترة نظرًا لأزمة فيروس كورونا، وعودوا التدريب من جديد قبل الاحتفال بنحو 10 أيام، مشيدة بالمايستروا نادر عباسي الذي كان يهون عليهم الأوقات الطويلة التي يقضونها في التدريب.

ووصل موكب المومياوات الملكية، مساء السبت، إلى المتحف القومي للحضارة بالفسطاط، حيث استقبله الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار.

وانطلق، مساء السبت، موكب 22 مومياء ملكية، نقلت من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومي للحضارة بالفسطاط، بحضور مديرة منظمة اليونسكو، أودري أزولاي، والأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، زوراب بولوليكاشفيلي، وشخصيات دولية ومحلية معنية بالتراث الإنساني والعالمي.

