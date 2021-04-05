الرئيس الجزائري: مستعدون تماما لمساعدة ليبيا حال طلب منا ذلك

أشاد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اليوم الأحد، بما أسماه " التبادل السلس للسلطة " في ليبيا، مؤكد أن بلاده على استعداد تام لمساعدة ليبيا حال طلب منها ذلك.

وقال تبون، في مقابلة مع وسائل إعلام محلية، إن الطريقة السلسة لتبادل السلطة في ليبيا تشرف الشعب الليبي وكل المسؤولين، مؤكدا ان ما يحدث من تطورات في هذا البلد كانت دعت إليه الجزائر منذ فترة.

وأضاف " الجزائر كانت غائبة عن المشهد الليبي منذ 10 سنوات، ما يحدث اليوم هو ما طالبنا به منذ عودتنا للاهتمام بهذا الملف، كسحب القوات الأجنبية والمرتزقة. يفترض أيضا ان تكون هناك انتخابات في نهاية العام الجاري تحت غطاء الأمم المتحدة".

وتابع " نحن على استعداد لمساعدة الأشقاء الليبيين، واذا احتاجوا لمساعدتنا فنحن هنا لتلبية طلباتهم".

وتحدث تبون، عن محاولة الإطاحة برئيس النيجر محمد بازوم، وصفها بـ"محاولة تشويش"، مبرزا ان دولة النيجر تغلبت على هذا المشكل. كما اشار ان ما يضر دول الجوار الأشقاء كمالي والنيجر، يضر حتما الجزائر.

وجدد الرئيس الجزائري تأكيده على ان النزاع في الصحراء الغربية هو قضية تصفية استعمار، منوها ان كل الاطراف بدون استثناء قبلت بهذا الطرح، وأن على الجميع الجنوح للقانون الدولي.