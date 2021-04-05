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محافظ بورسعيد يناقش خطة عمل العاملين بالجهاز التنفيذي

محسن عشري
نشر في: الإثنين 5 أبريل 2021 - 2:07 م | آخر تحديث: الإثنين 5 أبريل 2021 - 2:07 م

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اجتماعًا اليوم الإثنين، مع العاملين بالجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة، لمناقشة خطة العمل بالمرحلة المقبلة.

وقال "الغضبان"، خلال الاجتماع، إن الجهاز له أهمية، حيث يعد أحد الكيانات الاقتصادية الهامة التي تنفذ عدة مشروعات في قطاعات مختلفة، وله دور كبير في مسيرة التنمية التي تشهدها المحافظة كقاطرة للتنمية في مصر كلها.

وطالب محافظ بورسعيد، العاملين بالجهاز بالتمسك بالعمل كفريق واحد مع وضع مصلحة الوطن والمواطنين أمام نصب أعينهم، مؤكدًا أنه سيتم تكريم الموظفين المجتهدين الذين يطورون من عملهم ومهاراتهم كما سيتم أيضا محاسبة المقصرين

كما أشاد محافظ بورسعيد خلال اللقاء بالجهود التي بذلها مسؤولي الجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة خلال الفترة الماضية، والتي شهدت تنميط أسلوب العمل وتنفيذ العديد من المشروعات.


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