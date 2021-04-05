وزير التعليم: حضور الطلاب في المدارس اختياري منذ بداية العام

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن ضوابط امتحانات الفصل الدراسي الثاني للصفين الأول والثاني من المرحلة الثانوية، بالإضافة إلى نظام الحضور خلال شهر رمضان الكريم تم الحديث عنه مسبقًا في 18 فبراير الماضي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حديث القاهرة» المذاع عبر فضائية «القاهرة والناس»، مساء الأحد، أن العام الدراسي هذه السنة يعد محاولة جادة لاستكمال الدراسة في ظل جائحة كورونا، موضحًا أنه عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول للفصول الدراسة من الرابع الابتدائي وحتى الثاني الإعدادي.

وأشار إلى عقد 3 امتحانات شهرية مجمعة لمدة ساعتين لطلاب سنوات النقل من الرابع الابتدائي وحتى الثاني الإعدادي بدلًا من امتحان الفصل الدراسي الثاني، ذاكرًا أنه تم عقد امتحانات الصف الدراسي الأول لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي إلكترونيًا من خلال التابلت.

ولفت إلى عقد امتحانين في آخر شهري أبريل ومايو للصفين الأول والثاني الثانوي، مضيفًا أنه امتحان شهر أبريل سيتضمن محتوى ما تم دراسته في شهر مارس وأبريل، إضافة إلى عقد امتحانات مجمعة تتضمن على الأكثر 3 مواد.

وأكد أن حضور الطلاب في المدارس اختياري منذ بداية العام لهذا لم يتم اتخاذ قرار لذلك في شهر رمضان، مشيرًا إلى التأكيد على المدارس الخاصة والدولية بحضور الطلاب 3 أيام فقط في الأسبوع، واستكمال باقي أيام الدراسة إلكترونيًا.

