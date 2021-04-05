 قلق أوروبي بشأن تحركات القوات الروسية عند حدود أوكرانيا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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قلق أوروبي بشأن تحركات القوات الروسية عند حدود أوكرانيا

القوات الروسية
القوات الروسية
أ ش أ
نشر في: الإثنين 5 أبريل 2021 - 9:40 ص | آخر تحديث: الإثنين 5 أبريل 2021 - 9:40 ص

أكد الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل دعم بروكسل الثابت لأوكرانيا ، معربا عن قلقه حيال تحركات القوات الروسية عند حدود أوكرانيا.

وقال بوريل ـ في تغريدة على موقع التواصل " تويتر" حسبما أفادت قناة "الحرة" الإخبارية اليوم الاثنين ـ إننا نتابع بقلق شديد النشاط العسكري الروسي عند حدود أوكرانيا ، مضيفا أنه سيجتمع مع وزير الخارجية الأوكراني ووزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في الـ27 من الشهر الحالي لبحث آخر التطورات.

يذكر أن فرنسا وألمانيا قد طالبتا بضبط النفس ووقف تصعيد التوتر العسكري "فورا" في شرق أوكرانيا، مؤكدتين دعمهما لسيادة البلاد.

وأضاف البلدان "نحن نتابع الموقف عن كثب ولاسيما فيما يتعلق بتحركات القوات الروسية وندعو جميع الأطراف لضبط النفس ووقف تصعيد التوترات فورا".


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