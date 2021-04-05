3 وزراء يشاركون في اجتماع اللجنة التوجيهية للشراكة بين الجانبين المصري والياباني

في إطار الشراكة المصرية اليابانية للتعليم "EJEP"، عقد أمس الأحد، الاجتماع السادس للجنة التوجيهية للشراكة بين الجانبين المصري والياباني، بحضور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، والدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، والدكتور هاني هلال أمين عام اللجنة ووزير التعليم العالي الأسبق.

واستعرض الجانبان، خلال الاجتماع، التقدم المحقق في مختلف المشاريع القائمة تحت مظلة الشراكة بما في ذلك المدارس المصرية اليابانية "EJS"، ومشروع تنمية الموارد البشرية المتضمن برامج المنح الدراسية لليابان، والجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا "E-JUST" بالإضافة إلى مشروعات التعليم الفني وتنمية الطفولة المبكرة.

وأشاد الجانبان بالتقدم الملموس والتعاون المشترك بين الجانبين في مجال التعليم والتعليم العالي والطفولة المبكرة الذي يتضمن العديد من النماذج الناجحة والتي تحظى بدعم كبير من القيادة السياسية.

واتفق الجانبان على بذل المزيد من الجهود في الفترة القادمة من أجل تحقيق أهداف التعاون المشترك، وأيضًا من أجل التغلب على التحديات التي فرضتها جائحة فيروس كورونا المستجد.

جدير بالذكر أن الشراكة المصرية اليابانية للتعليم "EJEP" كان قد أعلن عنها من قبل رئيسي الدولتين في عام 2016، التي تشمل جميع مراحل التعليم في مصر مما يسهم في الجهود المبذولة والمستمرة من قبل الحكومة من أجل تطوير التعليم؛ وقد تم تشكيل اللجنة التوجيهية للشراكة وكذلك اللجنتين التنفيذيتين المنبثقتين منها بموجب قرار رئاسي، ويتم عقد اللجان بشكل دوري من أجل اتخاذ القرارات والموافقات اللازمة، وأيضًا مناقشة أوجه التعاون المشترك بين الجانبين في مختلف مراحل التعليم.