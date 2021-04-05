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أعلن الجهاز الفني للفريق الأول بالإسماعيلي بقيادة إيهاب جلال قائمة لاعبيه، استعدادا لمواجهة المصري البورسعيدى بعد غدٍ الأربعاء على ملعب برج العرب بالإسكندرية، لحساب الجولة الـ 18 بمسابقة الدوري المحلي.

وشهدت القائمة عودة عبد الرحمن مجدى ومحمد صادق وأحمد مصطفى بعد انتهاء برنامجهم التأهيلي بجانب تواجد محمد عبد السميع صاعد الفريق للمرة الأولى، حيث ضمت كل من:

حارس مرمى: محمد صبحى ، محمد فوزى ، محمد مجدي.

خط الدفاع: رضوان شريفي، حسين السيد، أحمد كاستيلو، مروان صحراوي، محمد عمار، محمد بيومي، عبد الله جمعة، مصطفى فارس.

خط الوسط: محمود دونجا، عمر الوحش، محمد حسن، عماد حمدي، نادر رمضان، محمد عادل، محمد صادق، أحمد مدبولي، أري بابل، عبد الرحمن مجدي، أحمد مصطفى، محمد عبد السميع.

خط الهجوم: شكري نجيب، فخر الدين بن يوسف، شيلونجو .