أيمن طاهر: فكرت في عدم استدعاء أي حارس من الزمالك لمعسكر المنتخب

أكد أيمن طاهر، مدرب حراس مرمى المنتخب الوطني أنه فكر في عدم استدعاء أي حارس مرمى من فريق الزمالك في معسكر الفراعنة الأخير الذي تعادل فيه أمام كينيا وفاز على جزر القمر برباعية نظيفة.

وقال طاهر في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس :"استبعاد أبو جبل ؟ محمود جنش هو من لعب آخر 4 أو 5 مباريات قبل إعلان القائمة وليس أبو جبل".

وأضاف :"محمد أبو جبل من قوام المنتخب الأساسي، وسينضم مُجددًا بالطبع إذا عاد للمشاركة مع الزمالك وظهر تأثيره في مباريات عديدة".

وتابع :"سأقول شيئا لأول مرة، فكرت في عدم استدعاء أي حارس من الزمالك في المعسكر الأخير، إذا لم يظهر جنش بشكل جيد في آخر مباراة، لكنه ظهر بمستوى مميز، لذا قررت ضمه لأنه صاحب خبرة مع المنتخب".

وأكمل طاهر :"كنت أريد ضم حارس صغير في السن للمنتخب خلال المعسكر الأخير، لكن المدير الفني حسام البدري اعترض وأبدى تخوفه لأن الوقت غير كاف ولن يسمح بتواجد حراس صغار".

وأتم :"أيضًا البدري كان متخوف من ظروف تفشي كورونا وما قد تُحدثه وطلب ضم 4 حراس كبار. عمر رضوان ومحمد صبحي كانا الأقرب للانضمام من الصغار إن حدث".