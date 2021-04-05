قال الدكتور إيهاب سراج الدين، مدير عام خدمات نقل الدم بوزارة الصحة والسكان، إن الدولة تسير في مرحلة الانتهاء من أول ثمانية مراكز لتجميع بلازما الدم، مشيرًا إلى الانتهاء إنشائيًا من ستة منها.

وأضاف سراج الدين، في مداخلة هاتفية لبرنامج «المواجهة» المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأحد، أن خطة الوزارة تستهدف إنشاء أكبر عدد من المراكز، لتجميع أكبر قدر من المتبرعين ببلازما الدم، التي ستستخدم كمادة خام لتصنيع أدوية مشتقات البلازما.

وأوضح أنه تم التعاقد على الأجهزة الخاصة بجميع مراكز تجميع البلازما، موضحًا أن هناك خطة محكمة تسير عليها الوزراة على مدار عام، لتوريد هذه الأجهزة على دفعات بمجرد الانتهاء من التجهيز الإنشائي للمراكز.

وذكرت أنه تم توريد نسبة كبيرة من الأجهزة الخاصة بالمراكز التي تم الانتهاء من إنشائها، كاشفًا أنه سيتم توريد أول دفعة من الأجهزة للمراكز الجديدة التي يجرى العمل بها حاليًا.