 أزمة نفسية وراء انتحار رجل مسن تحت عجلات المترو بوادي حوف - بوابة الشروق
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أزمة نفسية وراء انتحار رجل مسن تحت عجلات المترو بوادي حوف

أرشيفية
أرشيفية
نهاد القادوم
نشر في: الإثنين 5 أبريل 2021 - 6:27 ص | آخر تحديث: الإثنين 5 أبريل 2021 - 6:27 ص

كشفت معاينة أجهزة الأمن بالقاهرة لجثة رجل مسن انتحر أسفل عجلات مترو وادى حوف بالمعصرة، أنه كان يمر بأزمة نفسية شديدة على إثرها قام بالتخلص من نفسه، وأنه أصيب بتهشم في الجمجمة وبتر بالقدم.

وأضافت المعاينة الأولية، أن المتوفى صاحب مكتب رحلات وألقى بنفسه أمام القطار أثناء دخوله للمحطة.


ترجع تفاصيل الواقعة إلى إقدام رجل مسن، يدعى أحمد أبو الفتوح، يبلغ من العمر 63 عاما، على الانتحار، بإلقاء نفسه أسفل عجلات قطار مترو الأنفاق بمحطة وادي حوف، بالخط الأول، بسبب مروره بأزمة نفسية.
وردت إشارة للعميد مجدي خلف، مأمور قسم شرطة المعصرة، من الخدمات المعينة بمحطة مترو وادي حوف، مفادها انتحار مسن، يدعى (أحمد أبو الفتوح) أسفل عجلات المترو.
وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمحل البلاغ، وبالفحص تبين أن المتوفى يبلغ من العمر 63 سنة، ومقيم بعمارات التقسيم، وادي حوف، ويعاني من أزمة نفسية دفعته للتخلص من حياته.
وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتباشر النيابة التحقيقات.

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