 بترا: الأمير حمزة يعلن التزامه بدستور المملكة الأردنية الهاشمية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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بترا: الأمير حمزة يعلن التزامه بدستور المملكة الأردنية الهاشمية

أ ش أ
نشر في: الإثنين 5 أبريل 2021 - 9:27 م | آخر تحديث: الإثنين 5 أبريل 2021 - 9:27 م

قال الأمير حمزة بن الحسين إنه يضع نفسه بين يدي العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين، مؤكدًا أنه سيبقى على عهد الآباء والأجداد، وفيًا لإرثهم، سائرًا على دربهم، مخلصًا لمسيرتهم ورسالتهم، وملتزمًا بدستور المملكة الأردنية الهاشمية، وسيكون دومًا للملك وولي عهده عونًا وسندًا.

جاء ذلك خلال رسالة وقعها الأمير حمزة بن الحسين، مساء اليوم الاثنين، بعدما اجتمع الأمير الحسن بن طلال، والأمراء هاشم بن الحسين، وطلال بن محمد، وغازي بن محمد، وراشد بن الحسن، مع الأمير حمزة، الذي أكد أنه يلتزم بنهج الأسرة الهاشمية، والمسار الذي أوكله الملك إلى الأمير الحسن، حسبما أفادت وكالة الأنباء الأردنية (بترا).

وأضاف الأمير حمزة أنه لا بد أن تبقى مصالح الوطن فوق كل اعتبار، والوقوف جميعًا خلف الملك، في جهوده لحماية الأردن ومصالحه الوطنية، وتحقيق الأفضل للشعب الأردني، التزامًا بإرث الهاشميين نذر أنفسهم لخدمة الأمة، والالتفاف حول عميد الأسرة، وقائد الوطن.

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