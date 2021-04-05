أعرب عازف الناي هاني البدري، عن سعادته بردود الفعل الإيجابية على حفل موكب المومياوات الملكية، قائلًا إنه كان نتاج عمل متواصل على مدار أشهر للمايسترو نادر عباسي والموسيقار هشام نزيه والموزع أحمد الموجي.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير» الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأحد، إن آلة الناي فرعونية بالأساس وموجود بالأسر الفرعونية الأولى، موضحًا أن توظيفها هذه المرة في أوركسترا حفل الموكب جديد ومختلف.

وأضاف أنه تم التركيز على الناي كآلة فرعونية مصرية أصيلة، معقبًا: «وده خلى ضغط كبير عليا.. والله كنت حاطط علم مصر قدام عيني، إحنا مش هنشرف أوركسترا دا إحنا بنشرف مصر».

وذكر أنه كان مندمج وخائف أثناء عزفه منفردًا ضمن أوركسترا حفل موكب المومياوات الملكية، مضيفًا أن المايسترو نادر عباسي لم يكن لديه أي مجال للخطأ.

ووصل موكب المومياوات الملكية، مساء السبت، إلى المتحف القومي للحضارة بالفسطاط، حيث استقبله الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار.

وانطلق، مساء السبت، موكب 22 مومياء ملكية، نقلت من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومي للحضارة بالفسطاط، بحضور مديرة منظمة اليونسكو، أودري أزولاي، والأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، زوراب بولوليكاشفيلي، وشخصيات دولية ومحلية معنية بالتراث الإنساني والعالمي.

