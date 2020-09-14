 رئيس وزراء اليابان: إصابات كورونا لم تصل بعد إلى حد الموجة الرابعة لكن اليقظة مطلوبة - بوابة الشروق
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رئيس وزراء اليابان: إصابات كورونا لم تصل بعد إلى حد الموجة الرابعة لكن اليقظة مطلوبة

رئيس الحكومة اليابانية يوشيهيدي سوجا
رئيس الحكومة اليابانية يوشيهيدي سوجا
طوكيو (د ب أ)
نشر في: الإثنين 5 أبريل 2021 - 11:26 ص | آخر تحديث: الإثنين 5 أبريل 2021 - 11:26 ص

قال رئيس الوزراء الياباني، يوشيهيدي سوجا، اليوم الاثنين، إن ارتفاع أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا لم يصل بعد إلى حد تفشي "موجة رابعة" على مستوى البلاد، إلا أن الامر يستلزم "المزيد من اليقظة".

وجاءت تصريحات سوجا أثناء جلسة خاصة بلجنة التدقيق في مجلس الشيوخ، اليوم الاثنين، ردا على سؤال لأحد نواب المعارضة بشأن رؤية رئيس الوزراء لإمكانية تفشي موجة رابعة من الإصابات، وذلك بحسب ما نقلته هيئة الاذاعة والتليفزيون اليابانية (إن إتش كيه).

وبلغ العدد التراكمي لحالات الإصابة بفيروس كورونا في اليابان حتى الساعة العاشرة من صباح اليوم الاثنين (الواحدة صباحا بتوقيت جرينتش)، 486 ألفا و502 حالة، بزيادة قدرها 16 ألفا و884 حالة عن العدد الذي تم تسجيله في الأسبوع الماضي.


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