وزير ليبي يؤكد ضرورة البدء في استكمال مشروع مطار طرابلس الدولي

أكد وزير المواصلات الليبي محمد الشهوبي، حرص بلاده على البدء الفعلي في استكمال مشروع مطار طرابلس الدولي والدخول في المرحلة التنفيذية للمشروع.

وذكرت وكالة الأنباء الليبية أن ذلك جاء خلال الاجتماع الذي عقده الوزير الشهوبي، اليوم الاثنين، مع وفد إيطالي ترأسه سفير دولة إيطاليا المعتمد لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو.

وشدد الوزير الليبي، في كلمة له خلال الاجتماع، على أن حكومة الوحدة الوطنية الليبية، متمثلة في وزارة المواصلات، على استعداد كامل لتذليل كافة الصعاب التي قد تواجه استكمال المشروع، مشيرا إلى أن العمل جار على تنظيف ومسح أرض المطار من الألغام أو أية شوائب مشبوهة بالمكان.