مصيلحي: نحافظ على سعر اللحمة السوداني منذ 2017.. الكيلو بـ85 جنيها

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الدولة تحافظ على سعر «اللحمة السوداني» الطازجة منذ 2017 وحتى الآن، ليبلغ سعر الكيلو 85 جنيهًا، مشيرًا إلى تطور العلاقات بين مصر والسودان.

وأضاف المصيلحي، في لقاء ببرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «mbc مصر»، مساء اليوم الأحد، أن هناك توازن في السلع الأساسية كافة، موضحًا أن هناك اكتفاء من السكر بنسبة تتراوح من 85 لـ90%.

وذكر أنه من المستهدف إنتاج 2.7 مليون طن سكر من مصنع الغرير غرب المنيا، في حين تستهلك الدولة حوالي 3.2 مليون طن، على أن يكون هناك اكتفاء ذاتي من هذا المنتج خلال عامين من الآن.

وتطرق وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى صعوبة المنافسة في زراعة قصب السكر، باعتباره يحتاج إلى مياه كثيرة مع قلة إنتاجية الفدان، في حين أن جودته أفضل من البنجر، ذاكرًا أن استهلاك مصر من السكر كبير.