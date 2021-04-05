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الفنان محمد علاء ينشر صورة من كواليس مسلسل وكل ما نفترق

الفنان محمد علاء
الفنان محمد علاء
مصطفى الجداوي:
نشر في: الإثنين 5 أبريل 2021 - 8:12 م | آخر تحديث: الإثنين 5 أبريل 2021 - 8:12 م
نشر الفنان محمد علاء، عبر حسابه على إنستجرام، صورة من كواليس تصوير مسلسله الجديد "وكل ما نفترق"، المقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل.

"وكل ما نفترق"، تدور أحداثه في إطار درامي ممزوج بالتشويق، حيث شقيقتان توأم، إحداهما تزن الأمور بالحكمة والعقل، والأخرى مختلفة تماما مندفعة وتميل إلى التمرد، تقع لهما العديد من المفارقات التي تؤثر في حياتهما.

المسلسل من بطولة ريهام حجاج، رانيا يوسف، عمرو عبدالجليل، آيتن عامر، رحاب الجمل، سلوى خطاب، محمد الشرنوبي، أحمد صيام، ومن تأليف محمد أمين راضي، ومن إخراج كريم العدل.


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