وزير الخارجية الأمريكي: نؤيد الحوار والحل السلمي لقضية سد النهضة

أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنطوني بلينكين، تأييده لجهود الحوار والحل السلمي لقضية سد النهضة.



جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جمعه برئيس وزراء السودان، الدكتور عبد الله حمدوك.



وبحسب وكالة الأنباء السودانية «سونا»، فقد عرض حمدوك على بلينكين موقف السودان من قضية سد النهضة وأيضًا قضايا الحدود.



وأكد بلينكين، خلال الاتصال، أهمية دور السودان في تحقيق الاستقرار في الإقليم، وجدد دعم الولايات المتحدة لجهود الحكومة الانتقالية التي يقودها المدنيون لاستكمال مهام الانتقال ودفع عملية السلام الشامل بالبلاد، ومعالجة القضايا الإقليمية والاقتصادية، بالإضافة لأهمية تعزيز الإصلاحات السياسية.



كما عبر وزير الخارجية الأمريكي عن ترحيب الحكومة الأمريكية بتوقيع إعلان المبادئ بين الحكومة الانتقالية، ممثلة برئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، والحركة الشعبية لتحرير السودان - شمال بقيادة القائد عبد العزيز الحلو، وقال إن واشنطن ستواصل دعمها لعملية السلام ودعم اتفاق جوبا لسلام السودان والتوقيع عليه كشاهد.



وأشار بلينكين إلى دعم واشنطن لمؤتمر باريس وعزمها المشاركة فيه بمستوى عال، ودعم جهود إسقاط الديون على السودان.



وأكد تعاون الحكومة الأمريكية مع السودان من أجل استعادة الأموال المنهوبة ودعم إصلاحات النظام المصرفي وحث المصارف العالمية على التعاون مع السودان.



كما ناقش رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأمريكي التقدم في بداية عمل الآلية الوطنية لحماية المدنيين بدارفور، وكل أنحاء البلاد.