 إصابة 473 شخصا بكورونا في كوريا الجنوبية - بوابة الشروق
الإثنين 5 أبريل 2021 8:09 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد فرض غرامة على الرجل حال زواجه مرة أخرى دون علم الزوجة الأولى؟

النتـائـج تصويت

إصابة 473 شخصا بكورونا في كوريا الجنوبية

د ب أ
نشر في: الإثنين 5 أبريل 2021 - 7:36 ص | آخر تحديث: الإثنين 5 أبريل 2021 - 7:36 ص

أعلنت وكالة مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية اليوم الاثنين تسجيل 473 إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الاصابات في البلاد إلى 105 آلاف و 752 حالة.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن البلاد شهدت وفاة 4 حالات إضافية بالمرض، ما يرفع إجمالي الوفيات إلى 1748.

كما تعافي من المرض 311 شخصا خلال نفس الفترة ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 96900.

وتم تطعيم 629 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي من تلقوا التطيعم منذ أن بدأت البلاد برنامج التطعيم في 26 شباط/فبراير الماضي إلى 962 ألفا و 730 شخصا.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك