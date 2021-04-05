 نتنياهو يتهم الادعاء العام بالقيام بـ«محاولة انقلاب» ضده - بوابة الشروق
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نتنياهو يتهم الادعاء العام بالقيام بـ«محاولة انقلاب» ضده

(د ب أ)
نشر في: الإثنين 5 أبريل 2021 - 7:16 م | آخر تحديث: الإثنين 5 أبريل 2021 - 7:16 م

اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ممثلي الادعاء العام بالقيام بـ"محاولة انقلاب" ضده، وذلك في كلمة ألقاها بعد استئناف محاكمة بتهم الفساد اليوم الاثنين.

وقال نتنياهو 71 عاما إن ما يحدث هو "اضطهاد" ضده.

واستؤنفت محاكمة نتنياهو في القدس بالمرافعات الافتتاحية وشهادة الشهود، ومن بينها الرئيس التنفيذي السابق لموقع "والا" الإخباري الإسرائيلي ايلان يشوا.

وأبلغ يشوا المحكمة بحدوث تدخل منهجي في التغطية الصحفية وقال إن هناك ضغطا قويا لتقديم تغطية إيجابية لنتنياهو وعائلته وتغطية سلبية لمنافسيه السياسيين.

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