وكيل مشيخة الأزهر ورئيس جامعة الفيوم يفتتحان برنامج التوعية الأسرية والمجتمعية

افتتح الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، برنامج التوعية الأسرية والمجتمعية بالجامعة والذي تنظمه الجامعه بالتعاون مع الأزهر الشريف بغرض نشر الوعي و التوعية الأسرية والمجتمعية والمساهمة في حل مشكلات المجتمع وزيادة تماسكه، وذلك بحضور الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني، وكيل مشيخة الأزهر، والدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والدكتور أسامة الحديدي، المدير التنفيذي لمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، والدكتور محمد عماد، نائب محافظ الفيوم، والدكتور خالد عطا الله، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وعمداء الكليات ومستشاري رئيس الجامعة والصحفيين والمسؤولين بالمحافظة وذلك اليوم الأحد بقاعة الاحتفالات الكبرى.

وقال وكيل مشيخة الأزهر أن معالجة قضايا الأسرة يحتاج لمزيد من العمل الجاد وتضافر الجهود، موضحا أن دور الأسرة يتركز في التربية السليمة وغرس القيم النبيلة في نفوس وعقول الأبناء.

وشدد فضيلته على ضرورة أن يكون الآباء أكثر متابعة ونصحا لأبنائهم في ظل التحديات الكبيرة التي طرأت على المجتمعات الراهنة، مشيرا أن الأزهر الشريف بوصفه مؤسسة دينية مجتمعية يحاول جاهدا الحفاظ على تماسك الأسرة المصرية وصيانة هويتها العربية الإسلامية ومواجهة الظواهر السلبية المختلفة.

كما أوضح أن الأزهر الشريف قام بإطلاق العديد من البرامج والمبادرات المجتمعية كمبادرة (لم الشمل) لعلاج ظاهر الطلاق وإزالة أسبابه، وأيضا حملة (أسرة مستقرة تساوي مجتمع آمن) وكذلك مبادرة (بالمعروف) لتأهيل المنفصلين بعد الزواج.

وأشارأن مصر تتطلع لإنشاء جيل جديد أكثر وعيا وتماسكا وقدرة على اتخاذ القرار وتحديد المصير وأكثر قدرة على مواجهة التحديات الجديدة التي تتسارع وتعصف بالعالم كله، لافتا إلى ضرورة اهتمام الإعلام بمثل هذه القضايا للحفاظ على الأسرة المصرية بوصفها النواة الأساسية للمجتمع.

وصرح رئيس جامعة الفيوم أن توعية وتثقيف طلاب جامعة الفيوم هو الهدف الرئيسي من إقامة مثل هذه البرامج والمبادرات التوعوية المهمة، وأوضح أن وجود علماء الأزهر الشريف على أرض الفيوم يمثل خصوصية كبيرة لدى أبناء الفيوم كوننا نقدر الأزهر ونوقر علمائه.

وأوضح أن البرنامج يتضمن العديد من المحاور منها أسس بناء الأسرة المصرية، ومواجهة الظواهر السلبية لوسائل التواصل الاجتماعي، مشيرا أنه تم التنسيق في عملية حضور الطلاب لمحاضرات البرنامج على مدار الثلاثة أيام المقبلة بحيث يتم تغطية أكبر عدد من الطلاب وتحقيق الاستفادة القصوى من هذا البرنامج المميز ، وأيضا سيتم تنظيم معرض على مدار أسبوعين يقدم فيها مجمع البحوث الإسلامية أبرز وأهم المؤلفات التي تساعد الطلاب على تنمية الفكر الصحيح والوعي السليم.

وقال الدكتور نظير عياد أن اللقاء يمثل حلقة في سلسلة لقاءات رصدها الأزهر الشريف لتنمية وتوعية المجتمع، حيث تم تنظيم هذا اللقاء في جامعات ومحافظات أخرى، ويأتي اختيار الجامعة كمقر لعقد اللقاء كونها تضم العدد الأكبر من الشباب والفتيات المقبلين على الزواج وتكوين أسرة حتى نتمكن من تصحيح أفكارهم وتقويمها.

وأشار أن اللقاء جاء متوافقا مع مشكلات الواقع الراهنة وانطلاقا من تعاليم الدين الإسلامي الذي يحث على نشر الوعي والمحبة والسلام بين أبناء الأسرة والمجتمع الواحد، مشيرا أن طبيعة العلاقة بين أفراد الأسرة لابد وأن تقوم وفقا لأسس سليمة وراسخة مستندة على التعاون والتكامل والتكافل بين الزوجين.

كما أعلن أن مجمع البحوث الإسلامية مستعد للتعاون الدائم مع جامعة الفيوم في مختلف القضايا ذات الشأن بموضوع الندوة مستقبلا، كما سيقدم المجمع نسخ كاملة من مطبوعات مركز البحوث الإسلامية كهدية لمكتبات جامعة الفيوم.

وفي نهاية الافتتاح أهدى رئيس جامعة الفيوم، درع الجامعة إلى وكيل الأزهر الشريف.