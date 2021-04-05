قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن أسعار «ياميش» رمضان 2021 أقل من نظيرتها في عام 2020، إضافة إلى انخفاض أسعار باقي السلع، أو طرحها بنفس تكلفة السنوات الماضية.

وأضاف المصيلحي، في لقاء ببرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «mbc مصر»، مساء الأحد، أن أسعار التمر تتراوح بين 15 و30 جنيهًا بأنواعه المختلفة، ذاكرًا أن هناك أنواع أقل درجة تبدأ أسعارها من 10 جنيهات.

وتطرق إلى طرح 100 طن دجاج خلال شهر رمضان، إضافة إلى 50 طن لحم برازيلي مجمد بسعر 65 جنيهًا للكيلو الواحد، وحوالي 4800 «عجل» طازجة، موضحًا أن كل هذه المنتجات تُباع فوريًا.

وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه تم العمل خلال الفترة الماضية على توفير السلع بأسعار مناسبة؛ تسهيلًا على المواطنين، مطمئنًا الجميع بأن كل السلع متاحة، لذا لا داعي للتخزين.

وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، تفاصيل معارض أهلا رمضان 2021، وأسعار اللحوم والسلع الغذائية خلال الشهر الفضيل، مشيرة إلى أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية أعدت خطة لتوفير السلع الأساسية لطرحها للمواطنين من خلال المنافذ الثابتة للشركات التابعة لها والممثلة في المجمعات الاستهلاكية القوافل المتحركة بأسعار مناسبة وبتخفيض يتراوح بين 15% إلى 30% عن مثيلتها بالأسواق.