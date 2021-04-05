وزير التعليم: لن نصل لأكثر من 24 أسبوعا بالعام الدراسي

قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم إن طلاب سنوات النقل من الرابع الابتدائى حتى الثانى الإعدادى سيؤدون اختبارات شهرية مجمعة، وهذه الامتحانات تمت بنجاح فى الفصل الدراسي الأول وشهر مارس، ويتبقى امتحانات شهري أبريل ومايو، وينتهى بالنسبة لهم العام الدراسى.

وأكد شوقى، في فيديو عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك"، أن الوزارة تحارب لاستكمال العام الدراسى وتوفر كل الوسائل الممكنة لذلك مع الأخذ فى الاعتبار خوف الأهالى المشروع من تأثير جائحة كورونا على الأولاد والمعلمين والإداريين أيضا، ذاكرا أن كل هذه الأفكار من امتحانات مجمعة وخلافه تأتى فى إطار التعامل مع الظروف الاستثنائية.

وأضاف أن ما يتم الآن ليس بصدد تطوير التعليم، لكن يأتى فى إطار التعامل مع جائحة كورونا، ودول العالم كله تجد صعوبة فى استكمال العام الدراسى.

وفسر الوزير سبب اهتمام الوزارة باستكمال العام الدراسى، قائلا "ضاع ما يقرب من 6 أو 7 أسابيع العام الماضى والعام الحالى تم الانتهاء من 14 أسبوعا من أصل 33 أسبوعا مدة العام الدراسى، ومن ثم أى نداءات للاقتصاص من العام الدراسى الحالى فيها أذى كبير تعليميا على الطلاب".

وأضاف أنه لم يتم استكمال نصف مدة الدراسة حتى الآن وتتبقى امتحانات شهرى أبريل ومايو لصفوف النقل، مردفا: "مهما عملنا مش هنقدر نوصل لأكثر من 24 أسبوعا من 33، ومش كلهم حضور مباشر".