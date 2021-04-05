ننشر اعترافات المتهمين بسرقة مشغولات ذهبية من شخص أوروبي

أمرت نيابة عين شمس بحبس متهم قام بسرقة أجنبي في عين شمس، 4 أيام على ذمة التحقيقات.



وباستجواب المتهم أمام النيابة، اعترف بإنه اتفق مع زوجته وصديقتها بالنصب على المجني عليه بعدما علم منه أنه يريد الزواج من صديقة زوجته.

وأضاف المتهم: "اصطحبنا المجني عليه أنا و زوجتي وصديقتها "العروسة" إلى أحد محلات الذهب لشراء شبكة لها، وبعدما تم شراء المشغولات الذهبية ذهبنا إلى شقة المجني عليه وتمت مغافلته والاستيلاء منه على مبالغ مالية ومشغولات الذهبية وجهاز لاب توب كان بحوزته".

البداية عندما تلقى قسم شرطة عين شمس، بلاغا مفادة قيام سائق بسرقة شخص يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية وتم ذلك بمساعدة سيدتان، والاستيلاء منه على مشغولات ذهبية ومبالغ مالية وبعض المتعلقات الشخصية التي كانت بحوزته، وبعمل التحريات وجمع المعلومات نجحت الأجهزة الأمنية في التوصل إلى مرتكبي الواقعة "سائق، زوجته، وسيدة أخرى ربة منزل".