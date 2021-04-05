 موكب المومياوات.. العازفة رضوى البحيري: ربنا عوضني خير عن تعبي الفترة اللي فاتت - بوابة الشروق
الإثنين 5 أبريل 2021 1:57 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد فرض غرامة على الرجل حال زواجه مرة أخرى دون علم الزوجة الأولى؟
النتـائـج تصويت

موكب المومياوات.. العازفة رضوى البحيري: ربنا عوضني خير عن تعبي الفترة اللي فاتت

العازفة رضوى البحيري
العازفة رضوى البحيري
أسماء الدسوقي
نشر في: الإثنين 5 أبريل 2021 - 1:19 ص | آخر تحديث: الإثنين 5 أبريل 2021 - 1:19 ص

أعربت الفنانة رضوى البحيري، عازفة آلة التمباني في حفل موكب المومياوات الملكية، عن سعادتها البالغة بردود الفعل حول الحدث، قائلة: «شرف لي أن أكون عند حسن ظنكم بي».

وأضافت، في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم»، الذي تقدمه لبنى عسل عبر فضائية «الحياة»، مساء اليوم الأحد، أنها لم تصدق ردود الفعل على الحدث حتى الآن، متابعة: «ربنا عوضني خير عن تعبي الفترة اللي فاتت.. العمل كان كبيرا، والحدث مهيب».

وأكدت أنهم لم يتوقعوا خروج الحدث بهذا الشكل الضخم، رغم معرفتهم بوجود حدث كبير منذ شهر ديسمبر الماضي، مشيدة بجميع فريق العمل وعلى رأسهم القائد نادر عباسي.

ونُقلت، مساء أمس السبت، 22 مومياء ملكية، من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومي للحضارة بالفسطاط، في موكب مهيب شاهده العالم أجمع عبر شاشات التليفزيون، بحضور مديرة منظمة اليونسكو، أودري أزولاي، والأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، زوراب بولوليكاشفيلي، وشخصيات دولية ومحلية معنية بالتراث الإنساني والعالمي.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك