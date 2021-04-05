أعربت الفنانة رضوى البحيري، عازفة آلة التمباني في حفل موكب المومياوات الملكية، عن سعادتها البالغة بردود الفعل حول الحدث، قائلة: «شرف لي أن أكون عند حسن ظنكم بي».

وأضافت، في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم»، الذي تقدمه لبنى عسل عبر فضائية «الحياة»، مساء اليوم الأحد، أنها لم تصدق ردود الفعل على الحدث حتى الآن، متابعة: «ربنا عوضني خير عن تعبي الفترة اللي فاتت.. العمل كان كبيرا، والحدث مهيب».

وأكدت أنهم لم يتوقعوا خروج الحدث بهذا الشكل الضخم، رغم معرفتهم بوجود حدث كبير منذ شهر ديسمبر الماضي، مشيدة بجميع فريق العمل وعلى رأسهم القائد نادر عباسي.

ونُقلت، مساء أمس السبت، 22 مومياء ملكية، من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومي للحضارة بالفسطاط، في موكب مهيب شاهده العالم أجمع عبر شاشات التليفزيون، بحضور مديرة منظمة اليونسكو، أودري أزولاي، والأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، زوراب بولوليكاشفيلي، وشخصيات دولية ومحلية معنية بالتراث الإنساني والعالمي.