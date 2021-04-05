قال طبيب جراح بمستشفى لندن الملكي، الدكتور أحمد المشتت، إن بريطانيا لقحت أكثر من نصف السكان ضد فيروس كورونا، مشيرًا إلى حصول حوالي 10% على الجرعة الثانية من اللقاح.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لجولة أخبار «الآن»، المذاعة عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الاثنين، أن الوفيات قلت بحوالي 6 آلاف حالة، مشيدًا بالتطورات الإيجابية وقدرة الحكومة البريطانية وهيئة الصحة على السيطرة على وضع كورونا حاليًا.



ولفت إلى أن اللقاحات لعبت الدور الأكبر في السيطرة على المرض، وخاصة أن النتائج تكون إيجابية عندما يشمل التطعيم نصف السكان، قائلًا إن اللقاحات تمنع الدخول إلى المستشفى والوفيات بنسبة 100%.



