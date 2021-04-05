بنفيكا يتقدم للمركز الثالث بالدوري البرتغالي بعد فوزه على ماريتيمو

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تقدم فريق بنفيكا للمركز الثالث بجدول ترتيب الدوري البرتغالي الممتاز بفوزه على ضيفه ماريتيمو 1 /صفر اليوم الاثنين في المرحلة الخامسة والعشرين.

وفي مباراة أخرى بالمرحلة ذاتها فاز سبورتينج براجا على مضيفه فارينزي 2 /1.

ورفع بنفيكا رصيده إلى 54 نقطة في المركز الثالث بفارق عشر نقاط خلف سبورتينج لشبونة المتصدر وبفارق ثلاث نقاط عن بورتو الوصيف ويحل سبورتينج براجا في المركز الرابع برصيد 53 نقطة.

وسجل لوكا فالدشميدت هدف الفوز لبنفيكا من ضربة جزاء في الدقيقة 21.

وعلى ملعب ألجارفي، تقدم الليبي المعتصم المصراتي بهدف لسبورتيج براجا في الدقيقة 29 لكن بعد خمس دقائق فقط أدرك بيدرو هنريكي التعادل لفارينزي ثم خطف أندراس سبورار هدف الفوز للفريق الضيف في الدقيقة الأخيرة.