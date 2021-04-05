السعودية تقر ضوابط جديدة لعمرة رمضان المقبل

أصدرت وزارة الحج والعمرة السعودية، بيانا حول آليات وضوابط إصدار تصاريح أداء العمرة والصلاة والزيارة خلال شهر رمضان لعام ١٤٤٢ هـ الموافق ٢٠٢١ م.

وتضمنت الضوابط ضرورة حجز تصاريح أداء العمرة والصلوات والزيارة من خلال تطبيقي اعتمرنا وتوكلنا، فقط لا غير، علاوة على ابراز التصريح والتحقق من صلاحيته من خلال تطبيق توكلنا، وفيما يخص الاشتراطات الصحية، فإنه يلزم للمعتمر ان يكون قد أكمل جرعت اللقاح أو أكمل ١٤ يوما بعد الجرعة الأولى أو مصاب متعافي قريبا.

وصرح مصدر مسؤول بوزارة الحج والعمرة، بأنه انطلاقًا من حرص القيادة الرشيدة على صحة وسلامة قاصدي الحرمين الشريفين والعاملين على خدمتهم مع تزامن قرب شهر رمضان المبارك، فقد تقرر رفع الطاقة التشغيلية للمسجد الحرام بمكة المكرمة، مع التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية كافة الصادرة من الجهات المختصة، وذلك وفقا للضوابط التالية:

أولًا: منح تصاريح أداء مناسك العمرة والصلوات في المسجد الحرام والزيارة للمسجد النبوي بدءًا من تاريخ 1 رمضان 1442 هـ للأشخاص المحصنين وفق ما يظهره تطبيق (توكلنا) لفئات التحصين (محصن حاصل على جرعتين من لقاح فيروس كورونا أو محصن أمضى 14 يوما بعد تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح، أو محصن متعافٍ من الإصابة).

ثانيًا: حجز تصاريح أداء مناسك العمرة والصلوات والزيارة سيكون من خلال تطبيقي (اعتمرنا) و(توكلنا،)، وذلك بحجز الخانة الزمنية المتاحة حسب رغبة ضيف الرحمن وبما يتماشى مع الطاقة التشغيلية الممكنة لتطبيق الإجراءات الاحترازية.

ثالثًا: عرض التصاريح والتحقق من صلاحيتها سيكون من خلال تطبيق (توكلنا)، وذلك من حساب المستفيد من التصريح في التطبيق مباشرة.

وأكد المصدر أن المنصة الرئيسة والمعتمدة لأخذ التصاريح من خلال تطبيقي (اعتمرنا) و(توكلنا)، محذرًا من الحملات والمواقع الوهمية.