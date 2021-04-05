مئات الأطباء ينضمون إلى برنامج التطعيم ضد كورونا في أستراليا

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ذكرت تقارير أعلامية أسترالية اليوم الاثنين أنه من المقرر أن ينضم مئات الأطباء من الممارسين العامين إلى البرنامج الوطني للتطعيم ضد فيروس كورونا في أستراليا الذي بدأ يكتسب زخما.

وأفادت وكالة الأنباء الأسترالية أن عدد العيادات المعنية بتقديم اللقاح سيتضاعف من 1500 إلى 3000 بنهاية هذا الأسبوع.

وتأتي هذه التحركات في أعقاب انتقادات من أن برنامج التطعيم في البلاد يمضي أبطأ بكثير مما هو مخطط له.

وكتب الاقتصاديان ستيفن هاميلتون وريتشارد هولدن في صحيفة سيدني مورنينج هيرالد يوم الاثنين: "طرح اللقاح في أستراليا كارثة كبيرة حتى الآن".

وقالت السلطات الصحية الأسترالية في شهر فبراير الماضي إنها تهدف إلى تطعيم جميع السكان ضد كوفيد-19 بحلول أكتوبر المقبل.

وألقى وزير الصحة، جريج هانت، باللوم في البداية البطيئة لحملة التطعيم على مسألة سلسلة التوريد.

ويقول هانت الآن إن الحكومة تحافظ على إلتزامها بأن يحصل كل أسترالي على الجرعة الأولى بحلول نهاية تشرين أول/أكتوبر، وفقًا لصحيفة سيدني مورنينج هيرالد.

وتم تقديم 842 ألف جرعة لقاح منذ بدء برنامج التطعيم قبل أكثر من شهر.

وذكرت وكالة الأنباء الأسترالية أنه تم أعطاء عدد قياسي من الجرعات على المستوى الوطني بلغ 79 ألف جرعة يوم الخميس.

ومع ذلك، لا تزال الحكومة عاجزة عن الوفاء بتعهدها بتطعيم أربعة ملايين شخص بحلول نيسان/أبريل.

وسجلت أستراليا، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 25 مليون نسمة، حوالي 29 ألف إصابة بفيروس كورونا وما يزيد قليلاً عن 900 حالة وفاة منذ بدء الجائحة.