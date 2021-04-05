 جيش موزمبيق يستعيد السيطرة على مدينة بالما الساحلية بعد هجوم إرهابي - بوابة الشروق
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جيش موزمبيق يستعيد السيطرة على مدينة بالما الساحلية بعد هجوم إرهابي

(د ب أ)
نشر في: الإثنين 5 أبريل 2021 - 1:57 ص | آخر تحديث: الإثنين 5 أبريل 2021 - 1:57 ص

أعلن جيش موزمبيق اليوم الأحد استعادة مدينة بالما الساحلية الشمالية بعد هجوم إرهابي شنه متشددون من تنظيم الدولة الإسلامية.

وقال المتحدث العسكري المسؤول عن المنطقة، تشونجو فيديجال مساء الأحد إن البلدة أصبحت الآن خالية

وفي 24 مارس، اقتحم حوالي 100 مسلح مدينة بالما الغنية بالغاز.

وقال تنظيم الدولة الإسلامية، الذي أعلن مسؤوليته عن الهجوم، إن قواته سيطرت على بالما وقتلت أكثر من 55 من أفراد قوات الأمن الموزمبيقية.

وقالت شركة توتال الفرنسية العملاقة للطاقة، التي تنفذ مشروعًا للغاز الطبيعي المسال بقيمة 20 مليار دولار في المنطقة، إنها أنقذت حوالي ألف موظف ونقلتهم إلى مكان آمن.

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