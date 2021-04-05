نائلة جبر: مصر انتهجت سياسات منطقية في مكافحة الهجرة غير الشرعية

قالت نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية، إن السياسات التي انتهجتها مصر لمحاربة الهجرة غير الشرعية منطقية، إذ تقوم على الدراسة والتخطيط ورؤية تنموية، ما أدى إلى تحقيق النتائج الإيجابية المرجوة.



وأضافت جبر، في مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء اليوم الاثنين، أن مصر عملت على الجانب المؤسسي، ما مكنها من إجراء دراسات عن ماهية الهجرة غير الشرعية للشباب من سن 18 إلى 34 عامًا والأطفال، ذاكرة أن السياسات التي انتهجتها مصر في هذا الملف مكنت الدولة من الوقوف على أرض صلبة.



ولفتت إلى وضع مصر أول قانون في منطقة الشرق الأوسط يعالج جريمة تهديد المهاجرين، فضلًا عن التعليمات الرئيسية الصارمة الخاصة بضبط الحدود، ما ساعد مصر في أن يكون لديها رؤية واضحة تحترمها الدول بالخارج.



وذكرت أن الهجرة مثلها كجميع الجرائم المنظمة صعب القضاء عليها على مستوى العالم، لكنه من الممكن تحجيمها، مؤكدة أن مصر أصبحت مستهدفة للهجرة غير الشرعية، بعدما كانت دولة مصدر في هذا الشأن.



ونشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريرًا تضمن إنفوجرافًا أكد أن مصر أصبحت نموذجًا دوليًا ناجحًا في محاربة الهجرة غير الشرعية وفي دعم اللاجئين، وسط إشادات دولية بتعامل الدولة المصرية في كلا الملفين.



وذكر التقرير أن الدولة المصرية انتهجت سياسات ورؤية ناجحة وفاعلة في تعاملها مع ملف الهجرة غير الشرعية وملف اللاجئين، في ظل حرصها على الالتزام بالمواثيق الدولية، حيث نجحت في وقف تدفقات الهجرة غير الشرعية وإحكام عمليات ضبط الحدود البرية والبحرية، ووضع إطار تشريعي وطني لمكافحة تهريب المهاجرين.



