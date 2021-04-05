 الأمن يغلق كوفي شوب حسن شاكوش بعد ساعات من افتتاحه - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الأمن يغلق كوفي شوب حسن شاكوش بعد ساعات من افتتاحه

نهاد القادوم
نشر في: الإثنين 5 أبريل 2021 - 1:35 ص | آخر تحديث: الإثنين 5 أبريل 2021 - 1:35 ص

أغلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة كافية يمتلكه المطرب الشعبى حسن شاكوش بعد ساعات قليلة من افتتاحه بشارع عباس العقاد بمدينة نصر.


ترجع الواقعة إلى تلقي أجهزة الأمن بالقاهرة معلومات مفادها افتتاح كافية بأحد الشوارع المتفرعة من شارع عباس العقاد بمدينة نصر ويمتلكها الفنان حسن شاكوش، وإقامة حفل افتتاح كبير ومخالفة الإجراءات الاحترازية، بحضور عدد كبير من الفنانين.


وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتم إغلاق الكافية والتحفظ على "الشيش"، وبالفحص تبين مخالفته لعدم حصوله على تراخيص، وكذا استحواذه على الرصيف، وقطع الطريق العام وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإغلاق الكافية بالشمع الأحمر، وتمت إحالة الواقعة إلى النيابة العامة للتحقيق فيها.

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