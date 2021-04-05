محافظ مطروح يبحث سبل التعاون مع شركة تشغيل مصنع الوجبة المدرسية الجاهزة

عقد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم الإثنين، إجتماعاً مع اللواء ياسر الجمل رئيس مجلس إدارة شركة صافي، التابعة لجهاز الخدمة الوطنية، لبحث سبل التعاون في تشغيل مصنع الوجبة المدرسية بمطروح وتحقيق العائد الإقتصادى الأمثل منه.



وشكر محافظ مطروح، جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة برئاسة اللواء مصطفى أمين، مدير عام الجهاز، مؤكداً أن مصنع الوجبة المدرسية بمطروح تم انشائه عام 2008 على مساحة 9600م2، ويعمل طوال فترة الشتاء فى توريد الوجبة المدرسية لجميع مدارس مطروح، وأثناء الصيف يمكن إستغلاله وإستثماره في توفير منتجات للسوق المحلى خاصة مع موسم الصيف السياحي.



إلا أنه مع جائحة كورونا وعدم الاستقرار في أعداد طلاب المدارس بما لا يتناسب مع حجم الإنتاج وتكلفته مع أجور العمالة، وأهمية الحفاظ عليها طوال العام وتحقيق الإستقرار لها، كان البحث عن طرق جديدة لتشغيله وتسويق إنتاجه بما يعود على المحافظة وأهلها، وذلك من خلال الثقة فى المؤسسات العسكرية ومنها جهاز مشروعات الخدمة الوطنية.



يذكر أن مصنع إنتاج الوجبة المدرسية بمطروح به 4 خطوط للإنتاج.