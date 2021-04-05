قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن السعة التخزينية في الصوامع حاليًا تبلغ 3.4 مليون طن، مقارنة بـ 1.2 مليون طن كانت موجودة حتى عام 2014، مشيرًا إلى وجود توسع حقيقي في زراعة القمح بتوشكى والوادي الجديد.

وأضاف مصيلحي، في لقاء ببرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «mbc مصر»، مساء اليوم الأحد، أن احتياجات مصر بأكملها من القمح تقدر بـ16 مليون طن، منهم تسعة ملايين طن من القمح التمويني، والباقي قطاع خاص.

ولفت وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى زراعة 3.4 مليون فدان من القمح هذا العام، من المقرر أن تنتج من 8.5 إلى تسعة ملايين طن، مضيفًا أن مصر لديها اكتفاء من القمح بنسبة تقدر بحوالي 55%.