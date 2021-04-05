العراق يخطط لحفر 177 بئرا نفطيا لحساب شركات أجنبية وعراقية

صرح مسؤول بوزارة النفط العراقية، بأن شركة الحفر العراقية أجرت مباحثات مع شركات نفطية أجنبية وعراقية لحفر 177 بئرا نفطيا جديدا غالبيتها في الحقول النفطية في محافظات البصرة وميسان والناصرية جنوبي البلاد.

وقال باسم عبدالكريم المدير العام لشركة الحفر العراقية بوزارة النفط لصحيفة "الصباح" الحكومية الصادرة اليوم الاثنين، إن شركة الحفر بصدد الشروع بحفر 20 بئرا نفطيا في حقل الناصرية النفطي في إطار خطة طويلة الأمد مشاركة نفط الوسط بمدة تتجاوز العامين.

وأضاف أن الشركة وبعد الانفراج النسبي لتداعيات فيروس كورونا، استأنفت المفاوضات مع الشركات النفطية الأجنبية العاملة في العراق استعدادا للتوقيع على عقود مؤجلة تهدف لتعزيز إمكانيات العراق النفطية، وتشمل حفر 37 بئرا نفطيا في حقل الزبير النفطي لصالح شركة إيني الإيطالية المشغل الرئيسي للحقل بمحافظة البصرة، والتوصل إلى اتفاق أولى مع شركة بتروناس الماليزية لحفر 28 بئرا نفطيا في حقل الغراف النفطي شمالي مدينة الناصرية.

وتوقع المسؤول العراقي أن تبرم شركة الحفر العراقية قريبا عقدا مع إدارة حقل مجنون النفطي العملاق لحفر 43 بئرا نفطيا لحساب شركة نفط البصرة، والتحضير لتوقيع عقد مع شركة نفط الوسط لحفر 27 بئرا نفطيا في حقل شرقي بغداد، و22 بئرا نفطيا في حقل البزركان، وتأهيل 150 آخرين بمحافظة ميسان، فضلا عن إبرام عقد مع شركة نفط الشمال بكركوك؛ لتشغيل عدد من أبراج الحفر، وتأهيل عددا من الآبار النفطية والدخول بنقاشات مع شركة برتيش بتروليوم المشغل الرئيسي لحقل الرميلة الجنوبي غربي محافظة البصرة للتوصل إلى اتفاقات مماثلة.

ويسعى العراق إلى تطوير قدراته في مجال تطوير الطاقات الإنتاجية للنفط الخام في إطار خطط مستقبلية واعدة لزيادة معدلات إنتاج النفط الخام.