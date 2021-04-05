محافظ الشرقية: تنفيذ 13 ألفا و883 مشروعا للشباب بتكلفة 2 مليار و105 ملايين جنيه

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، تنفيذ 13 ألفًا و883 مشروعًا ضمن مبادرة المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية، "مشروعك"، وذلك بتكلفة 2 مليار و105 ملايين و147 ألف جنيه، وذلك لتوفير 45 ألفًا و615 فرصة عمل لشباب وأبناء المحافظة.



ومن جانبه، أوضح العربي الشبراوي مدير برنامج مشروعك بالشرقية، أن أهم المشروعات التي جرى تنفيذها مشروعات: "تجارة سيراميك – تجارة مفروشات – مصنع أعلاف – مصنع أسمدة عضوية – مصنع ملابس – صناعات كهربائية – مستلزمات طبية – مصنع أرز – حظيرة مواشي – تجارة حبوب – ورشة موبيليا".



وأشار مدير برنامج مشروعك بالشرقية، إلى أن مركز ومدينة الزقازيق وحي أول وثانٍ جاءوا في المركز الأول بالنسبة للمدن والمراكز الأكثر استفادة من البرنامج، وذلك بإجمالي عدد مشروعات تمت الموافقة عليها وصلت إلى ألفين و369 مشروعًا بقيمة إجمالية بلغت 268 مليونًا و296 ألفًا و400 جنيهًا، يليه مركز الحسينية في المركز الثاني بإجمالي عدد مشروعات 848 مشروعًا بقيمة إجمالية بلغت 255 مليونًا و945 ألفًا و250 جنيهًا، ثم مركز بلبيس في المركز الثالث بإجمالي مشروعات وصلت إلى ألفين و108 مشروعات بقيمة إجمالية بلغت 245 مليونًا و123 ألف جنيه.