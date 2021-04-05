قال الدكتور محمد عبدالفتاح، رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، إن مصر استقبلت 854 ألفًا و400 جرعة من لقاح أسترازينكا، إلى جانب 680 ألف جرعة أخرى من لقاح سينوفارم الصيني.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام» الذي يقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد عبر فضائية «ten»، مساء الأحد، أنه سيتم استقبال 4.5 مليون جرعة من لقاحات كورونا المتعاقد عليها مع التحالف الدولي جافي بحلول شهر مايو المقبل، موضحًا أنه تم زيادة أعداد مراكز التطعيم ضد كورونا بالمحافظات التي شدت كثافة في إقبال المواطنين.

وأشار إلى توجيهات الدكتور هالة زياد، وزيرة الصحة، بإضافة 200 مركز تطعيم ليصبح الإجمالي 339 مركزًا، متركزة في المحافظات ذات الكثافة السكانية العالية، موضحًا أنه يتم اختيار الفئات التي تحصل على لقاح كورونا من خلال الموقع الإلكتروني الذي يختار وفقًا للفئة العمرية والأمراض المزمنة لتي يعاني منها المواطن.

وأكد تطعيم جميع العاملين بقطاع السياحة بالمجان خلال الأيام المقبلة، مضيفًا أن اللجنة العليا لتوزيع اللقاحات وتحديد الفئات المستهدفة تسير وفقًا لجدول ثابت في تطعيم المواطنين.

