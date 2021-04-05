بدء استلام محصول القمح مبكرا في قنا بسبب الظروف الجوية

أكد نائب محافظ قنا حازم عمر، أنه تم البدء فى استلام محصول القمح بالمحافظة مبكرا بصوامع "قوص والترامسة والمراشدة" نظراً للظروف الجوية، مؤكدا أن هناك متابعة يومية من المحافظ أشرف الداودي لتقديم كافة التسهيلات للمزارعين لانتظام استلام جميع كميات القمح من المحصول الخاص بهم خلال موسم الحصاد.

جاء ذلك خلال تفقد نائب المحافظ اليوم الاثنين، صومعة قوص المعدنية لمتابعة موقف الصوامع والشون بنطاق المحافظة لموسم محصول القمح الجديد ، مشيرا إلى أن موسم توريد القمح المحلى سيبدأ اعتباراً من 15 أبريل الجاري وحتى 15 يوليو المقبل لمدة ثلاثة أشهر.

وأوضح " عمر " أن السعة التخزينية الإجمالية للصوامع والشوّن بالمحافظة بلغت 173 ألفا و670 طنا موزعة على 4 صوامع بسعة تخزينية تصل إلى 150 ألف طن و7 شون بإجمالي طاقة تخزينية بلغت 23 ألفا و670 طنا.

وأشار نائب المحافظ إلى استلام القمح بالمواقع التخزينية وتحديد درجة النقاوة ،ومن ثم سعر الأردب من خلال لجنة تضم ممثل من مديريات " التموين والزراعة وهيئة سلامة الغذاء"، حيث بلغ سعر الأردب 725 جنيها لدرجة نقاوة 23.5 قيراط و715 جنيها لدرجة نقاوة 23 قيراطا و705 جنيهات لدرجة نقاوة 22.5 قيراط وذلك طبقا لما حددته وزارة التموين والتجارة الداخلية في بداية موسم توريد القمح لعام 2021، مؤكدا أنه لا يتم استلام أصناف القمح التي تقل جودتها عن 22.5 قيراط.