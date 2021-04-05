الرئاسة الفلسطينية: أبو مازن يتجه إلى ألمانيا لإجراء فحوصات ولقاء ميركل

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أفادت الرئاسة الفلسطينية لوكالة الأنباء الفرنسية بأن الرئيس الفلسطيني محمود عباس يتجه إلى ألمانيا؛ لإجراء فحوصات ولقاء المستشارة أنجيلا ميركل، وذلك حسبما أفادت فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل لها، مساء الاثنين، دون الإشارة إلى تفاصيل أخرى.