وزير الاقتصاد الأرجنتيني: الدولة لن تتحمل إغلاقا كاملا مرة أخرى

قال وزير الاقتصاد الأرجنتيني مارتن جوزمان، إن بلاده لا تستطيع تحمل الحجر الصحي الكامل من جديد، موضحا أنه يجب على الحكومة إيجاد طرق أخرى للتعامل مع المرحلة الجديدة من وباء فيروس كورونا المستجد.

وأضاف جوزمان، في مقابلة تلفزيونية اليوم الاثنين، أن اقتصاد الأرجنتين يتعافى أكثر من غيره برغم معاناة بعض القطاعات من آثار الوباء، حيث وصل معدل النمو إلى 5.5% في توقعات سبتمبر 2020، واليوم يبلغ 7%، وهو توقع يدفع إلى توخي الحذر بسبب استمرار انتشار الوباء.

وأوضح أن السياسات التي جرى تبنيها عام 2020 أبقت على الاقتصاد في وضع أفضل من بلدان أخرى في المنطقة، بعد أن قامت بحماية القوى العاملة ورأس المال.

وأكد وزير الاقتصاد الأرجنتيني أن زيادة أسعار المرافق تتطلب الاستمرار في تقديم الدعم لبعض الفئات، مشيرا إلى أنه إذا تم رفع معدلات الدعم لكل شخص، فلن تستطيع الميزانية تحمل هذه الزيادة ولن يتم الوفاء ببرنامج الاقتصاد الكلي، ولفت إلى إجراء مفاوضات حاليا مع صندوق النقد الدولي في محاولة لإنقاذ الوضع الحالي.