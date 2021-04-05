جهاز تنمية المشروعات يدرب شباب المنيا على الحرف اليدوية والفنية والتشغيل الذاتي

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، على حرص جهاز تنمية المشروعات على التنسيق مع مختلف أجهزة الدولة لمواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية وتقديم بدائل عملية للشباب تتيح له فرص عمل لها مردود اقتصادي جيد.

وأوضح أن الجهاز يقوم من خلال اتفاقية مكافحة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية التي ينفذها بتمويل من الاتحاد الأوروبي بتنفيذ برامج تدريبية في 11 محافظة "وهم الأكثر تأثرا بهذه الظاهرة خاصة في محافظات الصعيد"؛ لتطوير مهارات الشباب من أبناء هذه المحافظات ومساعدتهم على تعلم حرف يدوية او صناعية بسيطة تؤهلهم لسوق العمل وتشجعهم على التشغيل الذاتي وإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر.

وأكد أن جهاز تنمية المشروعات يتيح للشباب التمويل اللازم؛ لإقامة هذه المشروعات ويقدم لهم كافة نواحي الدعم الفني والإداري والتسويقي؛ للتأكد من استمرارها ونجاحها حتى تكون هذه المشروعات والمهن الحرفية بديل عن الهجرة غير الشرعية والمخاطر المتعددة التي يواجهها أبنائنا في السفر والعيش بشكل غير قانوني في الدول الأخرى.

جاء ذلك تعليقا على توقيع 4 عقود بين جهاز تنمية المشروعات، وعدد من الجمعيات الأهلية من محافظة المنيا في إطار تفعيل اتفاقية الحد من الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية الممولة من الاتحاد الأوروبي، إذ شهد توقيع العقود المهندس طارق شاش نائب الرئيس التنفيذي للجهاز، ووقع المهندس مدحت مسعود رئيس القطاع المركزي للتنمية المجتمعية والبشرية بالجهاز والسادة رؤساء مجالس إدارات الجمعيات الأهلية بإجمالي تمويل يبلغ حوالي 7 ملايين جنيه.

وأوضح المهندس طارق شاش نائب الرئيس التنفيذي للجهاز، أنه سيتم من خلال هذه العقود تدريب ما يزيد على ألف مواطن وشاب من مركزي ديرمواس وملوى بمحافظة المنيا في مجالات متنوعة منها الحرف اليدوية وأعمال النجارة وتركيب وصيانة كاميرات المراقبة وماكينات التصوير وأعمال الدهانات بالإضافة الى إعادة تدوير المخلفات و المصنوعات الجلدية و الاحذية، بالإضافة إلى تدريبهم و تأهيلهم لإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر في نفس المجالات الحرفية التي تم تدريبهم والتي تم اختيارها وفقا لاحتياجات السوق و اشار الي أنه من المتوقع توفير المئات من فرص العمل لهؤلاء الشباب بعد حصولهم على هذه الدورات التدريبية.

وأشار المهندس مدحت مسعود رئيس القطاع المركزي للتنمية المجتمعية والبشرية بالجهاز إلى أن هذه الدورات التدريبية تستهدف الشباب في الفئة العمرية من 18 – 29 عامًا؛ لمساعدتهم على استغلال قدراتهم وامكاناتهم وتطويرها، مما يمكنهم من الحصول على فرص عمل أفضل تؤدي إلى تمكينهم اقتصاديًا.

وأوضح أن تنظيم هذه الدورات التدريبية يأتي وفقا للمكون الثالث من اتفاقية الحد من الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية التي ينفذها الجهاز بتمويل من الاتحاد الأوروبي، والذي يقوم على تدريب الشباب على عدد من الحرف والمهارات اليدوية التي تلبي احتياجات سوق العمل.

ومن الجدير بالذكر أنه قد تم توقيع اتفاقية "التصدي لجذور ظاهرة الهجرة غير النظامية" بين جهاز تنمية المشروعات والاتحاد الأوروبي بمنحة قدرها 27 مليون يورو، وذلك طبقًا للدراسة التي أجرتها اللجنة القومية والتنسيقية لمواجهة الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر لتنفيذ مشروعات لتطوير البنية الأساسية والتنمية المجتمعية و البشرية في 11 محافظة مستهدفة هي محافظات الأقصر، وأسيوط، والمنيا، والفيوم، والقليوبية، والمنوفية، والغربية، والشرقية، والبحيرة، الدقهلية، وكفر الشيخ.