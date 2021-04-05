 الكاظمي: العراق عانى كثيرا وحان الوقت للمضي نحو المستقبل - بوابة الشروق
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الكاظمي: العراق عانى كثيرا وحان الوقت للمضي نحو المستقبل

أ ش أ
نشر في: الإثنين 5 أبريل 2021 - 9:33 م | آخر تحديث: الإثنين 5 أبريل 2021 - 9:33 م

أكد رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي أن المنطقة عانت كثيراً، مشيراً إلى أنه حان الوقت للمضي نحو المستقبل.

وقال الكاظمي، وفقا لقناة "السومرية نيوز" العراقية الفضائية، إن "الإمارات وقفت إلى جانب العراق وشعبه في حربه ضد داعش وساهمت في عملية إعادة البناء والإعمار".

وأضاف "نثمن مبادرة الإمارات الرائدة إعادة بناء الجامع النوري ومنارته الحدباء وترميمهما"، معتبراً أن "زيارة البابا فرنسيس للعراق حملت رسائل مهمة أكدت جميعها أهمية تعزيز قيم التعايش والتسامح وقبول الآخر".

وتابع أن "منطقتنا عانت كثيراً وحان الوقت للمضي نحو المستقبل وأن تكون معاناتها جزءًا من الماضي".

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