التعليم: الامتحانات المجمعة بالفصل الدراسي الثاني قصيرة ولمدة ساعتين

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن الامتحانات المجمعة بالفصل الدراسي الثاني ستكون قصيرة، ومدة الامتحان ساعتين، بعيدا عن مواعيد الإفطار في رمضان، مطالبا الطلاب بالتركيز على المحتوى.

وتابع شوقي، في فيديو عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك": "الامتحان سيكون بسيطا ومباشرا وقصيرا، وعلينا التوقف عن حاجات جانبية مثل (البابل شيت) و(التابلت)، والوزارة لم تتراجع عن أى شىء على الإطلاق، كما أن لديها من الحلول ما يمكنها من التنويع للتعامل مع الموقف".

وأضاف: "نحاول جاهدين منضيعش أسابيع من العام الدراسى، والدراسة لم تصل إلى 15 أسبوعا حتى الآن من أصل 33 أسبوعا".

وأشار إلى "ضرورة أن نعرف في حالة عدم القدرة على استكمال الأسابيع التعليمية المتبقية، ستعاني الدفعات الحالية معاناة شديدة فى السنوات القادمة".

وأوضح أن الامتحان التكميلى يكون فى حالتين، الأولى عدم حضور الطالب امتحان الترم الأول "غياب"، وفى هذه الحالة لابد من عقد امتحان فى محتوى الترم الأول، ثم يؤدى الطلاب امتحانى شهرى أبريل ومايو، وفى حالة أخرى إذا كانت نتيجة الطالب فى مادة معينة بالمنطقة الرمادية فى شكل النتيجة؛ سيحصل الطالب على امتحان تكميلى أو دور ثان.

وأكد أن نتيجة امتحانى شهرى أبريل ومايو ستظهر بالألوان، لافتا إلى أن المدارس الدولية تتولى عقد امتحانات مواد الهوية، وتعتمد من الإدارة التعليمية، موضحا أنه خلال شهر رمضان الحضور اختيارى لجميع الطلاب، مشيرا إلى أن المدارس الدولية لم تنفذ الحضور المتباعد فى الفصل الدراسي الأول، ونشدد عليها بضرورة إتاحة الاختيار لولي الأمر على أن توفر المدرسة محتوى إلكترونيا وتعليما عن بعد.

وذكر أن الوزارة ستتابع بشكل جيد المدارس حال الإخلال بهذه الشروط، مع التأكيد على تدريس مواد الهوية المصرية، وأيضا تحية العلم والنشيد الوطنى، وسيتم متابعة هذا الأمر، مع تطبيق كل الإجراءات الاحترازية واتباع قواعد الغلق.